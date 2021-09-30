НСЖУ закликала до солідарності з Єсипенком та іншими переслідуваними в окупованому Криму журналістами

Національна спілка журналістів України закликала проявити солідарність з фрілансером проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславом Єсипенком та іншими переслідуваними Росією в Криму журналістами.

«Російські спецслужби незаконно затримали й піддали тортурам фрілансера «Радіо Свобода», журналіста Владислава Єсипенка, над яким триває «судилище» на основі фальшивих звинувачень. Незаконно позбавлені свободи українські журналісти – експерти Центру «Номос» Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка із Севастополя. Свавільно переслідують кримськотатарських громадянських журналістів, серед них: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов, яким оголошено незаконні обвинувальні вироки», – мовиться у повідомленні.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».