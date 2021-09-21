Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.
Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.
Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».
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