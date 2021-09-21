На засіданні допитали двох свідків з боку обвинувачення – оперативного співробітника ФСБ і одного з понятих, присутніх під час обстеження приміщення, де жив в Криму Владислав Єсипенко, розповів адвокат Дмитро Дінзе у коментарі кореспонденту Крим.Реалії. За інформацією адвоката, під час допиту одного з понятих, він пояснив, що був присутній під час обшуку житла журналіста. «Розповів, що обстежили три кімнати. У кожну з них заходили окремо. Що вилучили мобільні телефони і металошукач, які не перевіряли на будь-яку працездатність», – повідомив Дінзе. Наступне судове засідання призначене на 28 вересня. Запланований допит оперативного співробітника, який безпосередньо керував обстеженням ділянки місцевості, де, за версією слідства, Єсипенко нібито знайшов гранату.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».