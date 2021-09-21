21 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Суд в окупованому Росією українському Криму продовжить розгляд справи позаштатного журналіста, фрілансера Української служби Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, затриманого співробітниками ФСБ Росії за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Покарання, передбачене за обома статтями, – від 12 до 18 років позбавлення волі. Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.
- Президент США Джо Байден виступить з промовою у перший день загальних дебатів 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
- Вірменія святкує 30-річчя незалежності.
- Згідно з класифікацією ООН, 21 вересня – Міжнародний день миру.
Цей день в історії
- 1917 року в Києві почав роботу З’їзд поневолених народів Росії, скликаний за ініціативою Української Центральної Ради. В його роботі взяли участь 92 представники різних національностей, які проживали на території імперії. З’їзд ухвалив постанову «Про федеративний устрій Російської держави», в якій засудив надмірну централізацію влади і постановив скликати Установчі збори для встановлення національних автономій. Керівником Ради народів, – постійно діючого органу з’їзду, – було обрано Михайла Грушевського.
- 1938 року потужний ураган зруйнував населені пункти на півночі Атлантичного узбережжя США і став причиною загибелі понад 600 осіб.
- 1947 року народився американський письменник Стівен Кінг, автор бестселерів у жанрах фентезі, трилер та містика.
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