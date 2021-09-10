У Венеції перед прем’єрою фільму Сенцова пройшла акція на підтримку в’язнів Кремля

Команда фільму «Носоріг», знятого українським режисером, колишнім в’язнем Кремля з Криму Олегом Сенцовим, 10 вересня провела у Венеції акцію на підтримку українських політв’язнів, утримуваних в Росії й анексованому нею Криму. Про це повідомили в громадській ініціативі Prisoners Voice.

«Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи в кремлівських катівнях. Коли роками перебуваєш у темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу, щоб мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Виговський, Єсипенко, брати Абдуллаєві, Куку, Мустафаєв, всіх зараз не назву, їх більше ніж сотня, і ми будемо боротися за ваше звільнення до самого моменту звільнення», – сказав Сенцов.

Перед початком прем’єри режисер і команда фільму «Носоріг» підняли плакати «Free Ukrainian Kremlin’s Hostages» і «#PrisonersVoice», закликавши звільнити українських політв’язнів.

Раніше Кримськотатарський ресурсний центр повідомляв, що в окупованому Криму налічується 230 політв’язнів.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю кримським ЗМІ заявляв, що в Кремлі «гальмують» процес звільнення українських політв’язнів, у тому числі кримчан, з російського ув’язнення.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не раз стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – «це вигадка».

Прем’єра фільму Олега Сенцова «Носоріг» проходить на Венеціанському кінофестивалі 10 вересня.

«Носоріг» розповідає про хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Там він починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічка заснована на реальних подіях того часу. Ми показуємо правдиві 90-і, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія», – йдеться в описі фільму.

Проєкт фільму Сенцова «Носоріг» отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Зйомки фільму стартували в кінці вересня 2020 року.