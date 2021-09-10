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Зеленський припускає звільнення «якоїсь кількості» утримуваних Росією українців після нормандської зустрічі

Київ працює над проведенням зустрічі нормандської четвірки, заявив Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оцінюватиме результативність зустрічі в нормандському форматі за тим, чи вдасться звільнити когось із українських політв’язнів. Про це він заявив на форумі YES Brainstorming 10 вересня.

«Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях… Ось повинна бути нормандська зустріч – може, буде, залежить від них (Росії – ред.)», – сказав президент.

Він зазначив, що Київ працює над проведенням зустрічі нормандської четвірки, і, якщо вона відбудеться, то «буде повернення якоїсь кількості людей».

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«Я не вірю у (обмін – ред. )«всіх на всіх», все, про що ми домовляємося, ніколи стовідсотково не робиться, Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат – 100 людей, 50, дві людини, та скільки буде», – заявив Зеленський.

Як повідомив напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі триває узгодження дати зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

«Припиніть демонструвати свою дріб’язковість»: Кулеба закликав Росію зупинити арешти кримських татар (відео)
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«Припиніть демонструвати свою дріб’язковість»: Кулеба закликав Росію зупинити арешти кримських татар (відео)

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