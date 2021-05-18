Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що після анексії Криму Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

«З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 – позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом. Вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру», –повідомила Денісова у фейсбуці з нагоди роковин геноциду кримськотатарського народу.

У Росії цю інформацію не коментують.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла про «міжнаціональну та міжконфесійну злагоду» в Криму й надання допомоги корінному населенню.

18 травня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб.