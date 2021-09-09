Чубаров закликав до термінових консультацій в рамках «Кримської платформи» через ситуацію в Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав провести термінові міждержавні консультації в рамках «Кримської платформи» через посилення тиску з боку російської влади на кримських татар в окупованому Криму.

«В окупованому Криму російські окупанти розширюють полювання на кримських татар, котрі супроводжуються затриманнями все нових людей, яких піддають жорстоким і звірячим катуванням. Після катування карателі з ФСБ РФ змушують затриманих кримських татар підписувати «попередження про нерозголошення інформації», погрожуючи їм усно, що якщо вони розкажуть про тортури, здійснені до них, це лише «погіршить їхнє становище та загрожуватимуть членам їхніх родин». Ні у кого, особливо у наших міжнародних партнерів, не має бути сумнівів у тому, що Кремль зараз відверто тестує на спроможність «Кримську платформу» і рішучість кожного з її учасників відстоювати людське життя як найвищу цінність», – написав Чубаров у фейсбуці.

Чубаров вважає, що термінові консультації можуть посприяти запровадженню ефективних заходів тиску на Росію як країну-агресора, щоб зупинити «розправу над кримськотатарським народом».

В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали після обшуків у їхньому житлі п’ятьох кримських татар: уранці 3 вересня Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня Нарімана Джеляла. Російські силовики намагаються пов’язати їх із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня – за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало Росію зупинити репресії, Міністерство закордонних справ України засудило чергові обшуки в Криму і теж закликало Росію звільнити затриманих, зі схожою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки й затримання в окупованому Криму, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав обшуки й затримання в Криму «посиленням терору» і закликав партнерів України в «Кримській платформі» посилити тиск на Росію, також ці арешти й затримання засудили США.