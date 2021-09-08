Росія: суд заарештував вдову правозахисника Мохнаткіна через пікет на підтримку кримських татар

Тверський районний суд столиці Росії Москви заарештував на 16 діб вдову правозахисника Сергія Мохнаткіна. Адміністративний арешт 50-річній Анні Кречетовій призначили за статтею про повторне порушення правил проведення пікетів.

Картка справи опублікована на сайті суду, пише російська «Новая газета». За її даними, 6 вересня Кречетова вийшла на одиничний пікет до будівлі Адміністрації президента Росії в Москві.

Вона тримала плакат на підтримку кримських татар, заарештованих в анексованому Криму. «Зараз – не 1937-ий і не 1944-ий. Ви забули? Не можна переслідувати цілий народ. Кримські татари – не терористи», – свідчив напис на плакаті.

Суд вирішив, що захід вимагав узгодження. Сама Кречетова не визнала провину.

3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох кримських татар, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

Пізніше підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих. Їх звинувачують у причетності до диверсії на газопроводі під Сімферополем 23 серпня. Вони звинувачення відкидають. Адвокат Джеляла розповідала про катування свого підзахисного. Крім того, 4 вересня поліція в окупованому Криму затримала десятки людей, які вийшли до будівлі ФСБ, щоб підтримати обвинувачених.

Правозахисник Сергій Мохнаткін був двічі засуджений за звинуваченням у нападі на поліцейських, дезорганізації роботи колонії й образі представника влади. У 2016 році російські тюремники зламали йому хребет, і довгий час йому не надавали необхідну медичну допомогу. У 2020 році правозахисник помер від ускладнень у віці 66 років.