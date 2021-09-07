Українська делегація в ООН закликала міжнародну спільноту відреагувати на арешти в Криму

Заступник постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Юрій Вітренко закликав міжнародне співтовариство відреагувати на недавні затримання й арешти кримськотатарських активістів в окупованому Криму. Про це повідомляє інформагентство «Укрінформ» із посиланням на виступ Вітренка з трибуни Генасамблеї ООН під час «Форуму високого рівня з питань культури світу».

«Десятки мирних мусульман були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями в нібито приналежності до ісламістських організацій. Останній жахливий випадок – політично мотивоване переслідування і незаконне затримання в Криму російською окупаційною владою п’яти кримських татар, у тому числі першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Ми закликаємо міжнародне співтовариство до дій», – сказав Вітренко.

За його словами, інструментарій російської влади в Криму включає часті поліцейські рейди, знесення культових споруд, необґрунтовані вимоги реєстрації, які впливають на правовий статус і права власності, погрози та переслідування вірян Православної церкви України, мусульманських організацій, «Свідків Єгови».

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов'язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про яке йдеться – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Влада України пов'язує затримання й арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня розповів американським конгресменам, які перебувають в Україні з візитом, про нову хвилю обшуків і затримань у Криму та закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль із метою припинення репресій на півострові.

А омбудсман України Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у зв'язку з новими арештами, що відбулися в Криму.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень.