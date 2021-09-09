Затримання кримських татар: Кулеба закликав Росію «припинити демонструвати свою дріб’язковість»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 9 вересня повторив позицію свого відомства, пов’язавши арешти п’яти кримських татар в окупованому Криму із проведенням «Кримської платформи» в Києві.

«Проваливши свою кампанію із запобігання проведенню саміту «Кримської платформи», Росія вдалася до того, що вміє робити найкраще – до репресій. І за свої помилки та прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати та приносячи горе в їхні сім’ї. Всі висунуті їм звинувачення є абсурдними, політично вмотивованими, і ви бачили сильну реакцію України та її партнерів по «Кримській платформі» на цій події», – заявив урядовець.

Він додав, що Київ співпрацюватиме зі своїми партнерами по саміту над звільненням затриманих. Міністр також нагадав, що під час візиту до Сполучених Штатів українська делегація передала Державному департаменту повний перелік українців, ув’язнених Росією на її території, на окупованому Донбасі та в Криму.

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«До росіян у мене один заклик: припиніть демонструвати свою дріб’язковість. Якщо ви не можете зупинити боротьбу державу Україну в боротьбі за Кримі і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей», – додав він.

На уточнююче запитання журналістів Кулеба зазначив, що робота України полягає, по-перше, в недопущенні того, щоб до затриманих застосовувалися тортури, по-друге, в їхньому звільненні.

«Досвід попередніх семи років демонструє, що для виконання першої задачі дуже важливим є публічний розголос і привернення уваги міжнародного співтовариства до доль незаконно затриманих громадян. Саме цим ми зайнялися насамперед, тому ви бачили і заяву України, і заяви багатьох інших держав із цього приводу. Звільнення є задачею іншого порядку, тут потрібно працювати тихою дипломатією, кулуарно з різними країнами, які здатні допомогти нам у цьому, і саме цим ми зараз і займаємося», – розповів він.

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В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали після обшуків у їхньому житлі п’ятьох кримських татар: уранці 3 вересня Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня Нарімана Джеляла. Російські силовики намагаються пов’язати їх із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня – за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало Росію зупинити репресії, Міністерство закордонних справ України засудило чергові обшуки в Криму і теж закликало Росію звільнити затриманих, зі схожою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки й затримання в окупованому Криму, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав обшуки й затримання в Криму «посиленням терору» і закликав партнерів України в «Кримській платформі» посилити тиск на Росію, також ці арешти й затримання засудили США.