МЗС Чехії засуджує дії російської ФСБ щодо кримських татар

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки виступило з різкою критикою дій російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка затримала 50 кримських татар на чолі з Наріманом Джелялом, заступником голови Меджлісу. Згодом більшість затриманих відпустили.

«Ми гостро засуджуємо продовження репресивних кроків російської окупаційної влади проти цього етносу. Ми вимагаємо зупинити порушення прав кримських татар і негайно випустити затриманих», – мовиться в заяві чеського МЗС, поширеній у твітері.

Сімферопольський відділ поліції в окупованому Криму 4 вересня затримав кілька десятків кримських татар, які зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих раніше у справі пошкодження газопроводу співвітчизників. Серед затриманих був і Наріман Джелял. Кримські татари стверджують, що мотив арешту є політичним і до пошкодження газопроводу стосунку не має.