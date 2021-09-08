«Справа Нарімана Джеляла»: захист оскаржив рішення суду щодо арешту

Адвокат Микола Полозов повідомив вранці 8 вересня, що захист оскаржив постанову підконтрольного Росії суду в окупованому Сімферополі про обрання для кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла запобіжного заходу у вигляді взяття тримання під вартою.

«Апеляційна скарга спрямована до Верховного суду Криму через Київський районний суд Сімферополя за допомогою поштового відправлення», – написав Полозов у фейсбуці.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму заарештував Джеляла на два місяці, до 4 листопада.

Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов'язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про яке йдеться – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Влада України пов'язує затримання й арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня розповів американським конгресменам, які перебувають в Україні з візитом, про нову хвилю обшуків і затримань у Криму та закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль із метою припинення репресій на півострові.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.