Понад 400 громадян України ув’язнені в Росії й на окупованих територіях – омбудсмен

405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, виступаючи 28 червня у Верховній Раді на урочистому засіданні з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України.

«На жаль, держава не може гарантувати на сьогоднішній день дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яка викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, із яких 44 військовослужбовців і 30 жінок, перебувають у концтаборах і катівнях Російської Федерації та на окупованих територіях», – сказала омбудсмен.

На початку місяця голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, для забезпечення їм належного лікування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».