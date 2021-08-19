Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський про звільнення політв’язнів: крім прямих переговорів із Путіним, виходу іншого не бачу

«Не тільки Росія, але і інші держави» не хочуть піднімати питання Криму і об’єднувати з питанням деокупації українських територій, сказав Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що питання про звільнення кримських політв’язнів гальмує Росія, і він, «окрім прямих перемовин із президентом Росії щодо кримських в’язнів», іншого виходу для вирішення цього питання не бачить. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю кримським журналістам, зокрема, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Всі списки сформовані завдяки роботі нашого омбудсмена. Я не знаю, чи з приводу цих списків, окрім формування, чи є реально дієві кроки. На сьогодні, окрім прямих перемовин із президентом Росії щодо кримських в’язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи повинні напрацьовуватися саме у «Кримській платформі». Це найважливіше питання – питання політв’язнів на сьогодні. Воно загальмовано повністю», – сказав президент.

За словами Зеленського, влада Росії об’єднує питання політв’язнів з окупацією Криму.

«Для них вони не політв’язні, тому що «не було окупації Криму». Тому це дуже складне питання. Ми можемо говорити про обмін і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки тих наших хлопців та дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії. Ми об’єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан», – сказав він.

При цьому, як зауважив Зеленський, «не тільки Росія, але і інші держави» не хочуть піднімати питання Криму і об’єднувати з питанням деокупації українських територій.

«Тому, коли ми з вами говоримо про деокупацію українських територій, ми говоримо про Луганську і Донецьку область і Крим. А коли ми говоримо про деокупацію українських територій, більша частина, я вважаю, європейських лідерів із тих, хто щось може вирішувати, не визнають анексію Криму, але в словосполучення «деокупація українських територій» закладають зміст «Донецька і Луганська області». Я так вважаю. Я можу помилятися, і мільйон разів кажу: «Дякую всім лідерам, які підтримують Україну». Кажу, щоб ніхто, не дай Боже, не образився», – сказав президент.

На запитання, чи зробила українська влада і він особисто все для повернення політв’язнів додому, Зеленський відповів: «Ні, не все».

«Будемо робити ще. Не так багато дверей, які, відкривши, ви зможете звідти витягнути своїх людей. І кроків не дуже багато. Я, наприклад, не розумію, чому багато-багато років на рівні європейських судів ми працювали дуже слабко з точки зору повернення наших полонених. Я вважаю, що цього дуже мало. І дуже мало офіційно я чую, щоб лідери тих чи інших країн, які нас підтримують, також сильно працювали і тиснули на президента Росії. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан», – наголосив він.

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

Зеленський у квітні цього року запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG