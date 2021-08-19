Зеленський про звільнення політв’язнів: крім прямих переговорів із Путіним, виходу іншого не бачу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що питання про звільнення кримських політв’язнів гальмує Росія, і він, «окрім прямих перемовин із президентом Росії щодо кримських в’язнів», іншого виходу для вирішення цього питання не бачить. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю кримським журналістам, зокрема, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Всі списки сформовані завдяки роботі нашого омбудсмена. Я не знаю, чи з приводу цих списків, окрім формування, чи є реально дієві кроки. На сьогодні, окрім прямих перемовин із президентом Росії щодо кримських в’язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи повинні напрацьовуватися саме у «Кримській платформі». Це найважливіше питання – питання політв’язнів на сьогодні. Воно загальмовано повністю», – сказав президент.

За словами Зеленського, влада Росії об’єднує питання політв’язнів з окупацією Криму.

«Для них вони не політв’язні, тому що «не було окупації Криму». Тому це дуже складне питання. Ми можемо говорити про обмін і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки тих наших хлопців та дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії. Ми об’єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан», – сказав він.

При цьому, як зауважив Зеленський, «не тільки Росія, але і інші держави» не хочуть піднімати питання Криму і об’єднувати з питанням деокупації українських територій.

«Тому, коли ми з вами говоримо про деокупацію українських територій, ми говоримо про Луганську і Донецьку область і Крим. А коли ми говоримо про деокупацію українських територій, більша частина, я вважаю, європейських лідерів із тих, хто щось може вирішувати, не визнають анексію Криму, але в словосполучення «деокупація українських територій» закладають зміст «Донецька і Луганська області». Я так вважаю. Я можу помилятися, і мільйон разів кажу: «Дякую всім лідерам, які підтримують Україну». Кажу, щоб ніхто, не дай Боже, не образився», – сказав президент.

На запитання, чи зробила українська влада і він особисто все для повернення політв’язнів додому, Зеленський відповів: «Ні, не все».

«Будемо робити ще. Не так багато дверей, які, відкривши, ви зможете звідти витягнути своїх людей. І кроків не дуже багато. Я, наприклад, не розумію, чому багато-багато років на рівні європейських судів ми працювали дуже слабко з точки зору повернення наших полонених. Я вважаю, що цього дуже мало. І дуже мало офіційно я чую, щоб лідери тих чи інших країн, які нас підтримують, також сильно працювали і тиснули на президента Росії. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан», – наголосив він.

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

Зеленський у квітні цього року запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

Згодом Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває. При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.