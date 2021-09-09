Кулеба розповів про підготовку зустрічі голів МЗС країн нормандського формату

Триває узгодження дати зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу 9 вересня.

За його словами, представники Франції та Німеччини наразі працюють над вибором «прийнятної для всіх» дати.

«Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що говорити. Вчора відбулася відеоконференція радників лідерів нормандського формату, тобто певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа. Ми готові до цієї зустрічі міністрів якнайшвидше», – сказав Кулеба.

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Він додав, що Києву не потрібно готуватися до зустрічі, адже представники української сторони «в будь-який момент готові до цієї розмови».

«Головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку», – зауважив міністр.

У серпні в інтерв’ю Радіо Свобода Кулеба анонсував, що Україна з осені повернеться до спроб організувати саміт «нормандської четвірки».

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Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.