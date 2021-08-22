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З осені повернемося до спроб організувати саміт «нормандської четвірки» – Кулеба

«Нормандський формат», за словами голови МЗС, потребує нового імпульсу

Україна з осені повернеться до спроб організувати саміт «нормандської четвірки», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це є ключове завдання. Але тут, очевидно, треба буде чекати обрання нового німецького уряду і нового канцлера. Це завдання №1. Якщо саміт «нормандський» не спрацьовує, тоді треба шукати можливість двостороннього саміту. Це теж ті варіації, які є в розпорядженні дипломатії», – заявив Кулеба.

На запитання про те, чи можна очікувати найближчим часом переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна, міністр заявив, що українська сторона зацікавлена в цій розмові, але поки що не бачить «готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі».

«Нормандський формат», за словами голови МЗС, потребує нового імпульсу.

«Тобто те, як він працює зараз, він здатен утримувати ситуацію більш-менш в тому стані, в якому вона перебуває. Але Україні цього замало. Нам потрібно рухатися вперед – припинити обстріли, загибель українських військових і цивільних громадян, деокупувати наші території, змусити Росію вийти з Донбасу. Все це можна робити в «нормандському форматі», але потрібен інший рівень активності і отих самих славнозвісних комбінацій, до яких ми з вами вже зверталися», – заявив Кулеба.

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

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