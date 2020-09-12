Нормандська зустріч радників: очікування і реальність

Одинадцятого вересня у Берліні відбулася зустріч політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату». Вона тривала сім годин і завершилася нічим. Принаймні так результати переговорів коментують інформаційні агентства, посилаючись на пряму мову учасників цієї зустрічі.

Про що дельно сторони домовилися у Берліні – достеменно не відомо. Аналізуючи заяви учасників перемовин – голови Офісу президента України Андрія Єрмака та Дмитра Козака, заступника голови адміністрації президента Росії, стає зрозуміло: Україна та Росія, кардинально розійшлися у своїх висновках щодо результатів цієї зустрічі, а сподівання Володимира Зеленського стосовно проведення перемовин лідерів країн «нормандської четвірки» так і лишилися сподіваннями.

Нормандська зустріч радників у Берліні: очікування

Президент Вододимир Зеленський покладав великі надії на перемовини радників у Берліні. Він неодноразово виказував сподівання на те, що після цієї зустрічі відбудеться саміт лідерів країн «нормандської четвірки», так, як це було у грудні торік, коли зустрічалися очільники України, Росії, Франції та Німеччини.

Напередодні зустрічі радників у Берліні Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель, після чого у себе у твітері повідомив: «Досягнення миру залишається пріоритетом для мене й усіх українців. Сподіваємося, що зустріч радників лідерів країн Н4 матиме чіткі рішення й результати, і що невдовзі зустрінуться лідери Н4».

«Нормандська зустріч»​ радників у Берліні: реальність

Перемовини у Берліні тривали сім годин. Після закінчення зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що головним результатом переговорів є «домовленість про продовження режиму тиші на Донбасі» і про виконання заходів, необхідних для цього.

Щодо перспективи проведення саміту за участю лідерів держав, Єрмак повідомив, що «нормандська зустріч» на рівні лідерів може відбутися до кінця року.

«Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретної дати. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року», – заявив Андрій Єрмак.

Пізніше стало зрозуміло, що така заява Єрмака, як мінімум, є передчасною, оскільки, інший учасник перемовин у Берліні – заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, якого називають «куратором українського напрямку», у коментарі пропагандистським російським медіа констатував, що у перемовинах «проривів немає», а питання про проведення саміту лідерів держав навіть не обговорювалося.

«Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт в нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відстрочимо врегулювання конфлікту на невизначений термін», – заявив Козак.

На цьому розбіжності сторін не закінчуються

Представник Кремля також заявив, що українська сторона погодилась переглянути постанову про місцеві вибори від 15 липня 2020 року.

Ця постанова передбачає, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня всюди, окрім окупованого Росією Криму та тимчасово непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей. У документі також зазначається, що у цих районах вибори можуть пройти лише після припинення окупації, виведення всіх незаконних збройних формувань та відновлення контролю над кордоном.

Складається тверде враження про те, що російська адміністрація не шукає засобів припити цей конфлікт, а шукає засобів довести усій світовій спільноті неспроможність української держави

За словами Козака, ухвалення такої постанови, погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту, оскільки зазначені в документі умови проведення місцевих виборів суперечать мінським домовленостям і що, нібито, Верховна Рада найближчим часом розгляне питання коригування цієї постанови.

Натомість, перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков, в коментарі РБК, повідомив, що українська сторона не обіцяла змінювати постанову про вибори, а лише повідомила російській стороні, що такий проєкт змін певний час тому, справді, був зареєстрований у парламенті.

«Ніхто не брав на себе обговорювати компетенції українського парламенту чи втручатися в його суверенітет», – заявив Резніков

Мир на Донбасі: мета Кремля та сподівання Зеленського.

Керівник центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко зазначає, що очікувати від нормандських зустрічей чогось такого, що прискорить мир, не варто, оскільки Росія не шукає шляхів припинення війни.

«У багатьох експертів, які уважно слідкують за цією гібридною війною, складається тверде враження про те, що російська адміністрація не шукає засобів припинити цей конфлікт, а шукає засобів довести усій світовій спільноті неспроможність української держави і включення її у так звану свою зону впливу», – сказав Мироненко в ефірі програми Свобода LIVE

За словами експерта, Росія робить усе можливе, аби Україна почала прямі перемовини з ватажками угруповань ДНР/ЛНР. Ця ідея, каже Мироненко, лежить в основі політичної позиції Росії, а тому досягти якихось мирних угод у будь-якому форматі зустрічей буде важко.

«Зеленський щиро прагне досягти якихось угод і припини цю війну. Це його бажання. А от ті люди, які організовують ці перемовини, мають бути дуже обережними, щоб не давати якихось обіцянок чи сподівань, котрі неможливо буде виконати через те, що вони не відповідатимуть Конституції України», ​– каже Мироненко.

Чому Україна «тримається» за «нормандський формат»?

Зустрічі у «нормандському форматі» потрібні Україні задля «пошуку нового прочитання мінських домовленостей», говорить депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

«Ми в жодному разі не відмовляємося від виконання мінських угод. Але ми розуміємо, що так, як вони складені, дослівно, виконати їх неможливо. Тому стратегічне завдання української сторони – знайти спосіб вести мирні переговори і надалі. На сьогодні, мені здається, Україна прагматизувала своє ставлення до цього формату і до очікувань. Ми очікуємо домовленостей про саміт лідерів «нормандської четвірки», оскільки лише у такому форматі можна, теоретично, очікувати якихось зрушень», – сказав Яременко в ефірі програми Свобода LIVE