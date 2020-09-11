Представник «Слуги народу»: в Верховній Раді є постанова щодо місцевих виборів, яка «відповідає мінським угодам»

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Костін, який є також представником України в політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, заявляє, що на розгляді парламенту вже є проєкт постанови про проведення місцевих виборів, який «повністю відповідає Мінському комплексові заходів».

Як сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» 11 вересня після зустрічі політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» в німецькому Берліні, на цій зустрічі зазначалося, що «на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію пункту 4, щодо якого стільки гучних спекуляцій».

Він додав, що цей проєкт постанови був внесений іще 28 липня, тобто «задовго до того, як почалася інформаційна атака на делегацію у зв’язку з пунктом 4» – який визначає вимоги України до можливості проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях Донбасу і Криму.

За словами Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук, звернувшись до Верховної Ради, порушив питання про аналізу пункту 4 постанови про призначення місцевих виборів. При цьому Костін висловив сподівання, що в процесі розгляду цього проєкту Кравчук зможе виступити перед парламентом і «подати свої аргументи, щоб продемонструвати, що Україна віддана виконанню мінських домовленостей».

Згаданий проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради від 15 липня «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» № 3943 вніс 28 липня народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Він передбачає, зокрема, зміну згаданого пункту 4, щоб вилучити з нині чинної постанови такі конкретні вимоги до можливості проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях, як: «припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя».

Відповідно до проєкту змін, пропонується дозволити можливість згаданих виборів без виконання цих конкретних вимог, а тільки за абстрактної умови «повноцінного завершення на відповідних територіях процедур роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

Після засідання ТКГ 19 серпня стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів перегляд постанови Верховної Ради від 15 липня про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму. Офіс президента України повідомив про те засідання, що «Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» законові України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексові заходів для виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015)».

26 липня президент Росії Володимир Путін у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, за повідомленням Кремля, назвав ту постанову «такою, що суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання». Відтак делегація Росії в ТКГ заблокувала подальші переговори, вимагаючи зміни цієї постанови.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

Ідеться про те, що третя з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів, прямо визначає для Києва неможливість отримати контроль над кордоном до виборів. Цей документ, як і два попередні, з українського боку був змушений у часи воєнного наступу Росії узгодити тодішній президент України Петро Порошенко. За словами його соратників, такий нереальний пункт був фактичною гарантією неможливості виконання мінських домовленостей у їхньому нинішньому вигляді і відтак збереження санкційного тиску Заходу на Росію до зміни ситуації в майбутньому.

Нинішня влада президента Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу» відмовилася від такого непоступливого курсу і почала йти на поступки Росії, щоб домогтися завершення російсько-української війни. Але й Зеленський заявляв, що відновлення контролю над кордоном є серед неодмінних передумов проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

За Мінським комплексом заходів, на який щоразу посилається Росія, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися тільки «в перший день після місцевих виборів», а завершитися тільки «після всеосяжного політичного врегулювання» і при тому «у консультаціях і за погодженням із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи».

Але при цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, яка так само чинна, але вимоги якої Росія ігнорує, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний, Росія не бажає обговорювати його.