З’явився трейлер нового фільму Сенцова «Носоріг»

Перший трейлер фільму режисера та колишнього політв’язня Олега Сенцова з’явився в мережі 7 вересня. Його, зокрема, оприлюднила офіційна сторінка проєкту у Фейсбуці.

Трейлер триває 1 хвилину 38 секунд.

«Носоріг» розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічка заснована на реальних подіях того часу. Ми показуємо правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія», – йдеться в описі фільму.

Головну роль у фільмі виконав громадський діяч, лідер організації «Гонор» Сергій Філімонов.

Напередодні Сенцов оприлюднив постер до фільму.

Світова прем’єра стрічки відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі «Горизонти».