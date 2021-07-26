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Новини | Суспільство

Прем’єра нових фільмів Сенцова та Васяновича відбудеться на Венеційському фестивалі

Italy, Swedish director Roy Andersson holds the Golden Lion prize for his movie "A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence" during the award ceremony at the 71st Venice Film Festival September 6, 2014. REUTERS/Tony Gentile

Три фільми українського виробництва будуть представлені на Венеційському кінофестивалі. Інформація про це міститься на сайті фестивалю.

Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» представлений у основній програмі. Стрічка Олега Сенцова «Носоріг», а також фільм Петера Керекеша «Цензорка» будуть показані в програмі «Горизонти».

Інформацію про прем’єри своїх стрічок також поширили 26 липня Сенцов і Васянович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав «чудовими» новини про присутність українських стрічок у програмі фестивалю.

Читайте також: На Одеському кінофестивалі змагатимуться лише національні стрічки – на відзнаку 30-річчя незалежності України

Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг», проєкт якого презентував ще в 2012 році, в грудні 2020 року.

Режисер Сенцов про свій фільм «Носоріг»
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Режисер Сенцов про свій фільм «Носоріг»

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