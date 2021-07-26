Прем’єра нових фільмів Сенцова та Васяновича відбудеться на Венеційському фестивалі

Три фільми українського виробництва будуть представлені на Венеційському кінофестивалі. Інформація про це міститься на сайті фестивалю.

Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» представлений у основній програмі. Стрічка Олега Сенцова «Носоріг», а також фільм Петера Керекеша «Цензорка» будуть показані в програмі «Горизонти».

Інформацію про прем’єри своїх стрічок також поширили 26 липня Сенцов і Васянович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав «чудовими» новини про присутність українських стрічок у програмі фестивалю.

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Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг», проєкт якого презентував ще в 2012 році, в грудні 2020 року.