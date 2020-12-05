Сенцов завершив зйомки стрічки «Носоріг»

Український режисер Олег Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг». Про це він напиcав у фейсбуці.

«Зйомки щойно завершились. Дякую усім причетним!» – написав Сенцов.

У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка «Носоріг» – кримінальна драма.

Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня. Рада з державної підтримки кінематографії схвалила надання 25 мільйонів гривень фінансування з державного бюджету для зйомок фільму.

«Носоріг» також отримав фінансову підтримку від фонду Eurimages на суму 270 тисяч євро.