Сенцов став лауреатом польської премії імені Станіслава Вінценза

Український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії міста Кракова імені Станіслава Вінценза, передає польське видання Onet. Нагороду мають вручити 18 листопада під час саміту Open Eyes Economy в Кракові.

«Цьогорічний переможець Олег Сенцов поєднує мистецьку діяльність з участю в боротьбі за свободу та базові права людини, особливо за права переслідуваних і репресованих осіб», – сказав голова Краківської міської ради й керівник премії Вінценза Домінік Яськовєц.

Премією Вінценза вручають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз та 40 тисяч злотих (близько 300 тисяч гривень). З моменту заснування премії у 2005 році її отримували Сергій Жадан, Світлана Алексеієвич та Агнєшка Голланд.

Станіслав Вінценз – польський письменник, філософ та перекладач. Його головною роботою вважають тетралогію «На високій полонині».

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.