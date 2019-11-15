Олег Сенцов отримав особисто премію імені Магнітського

Звільнений з російського ув’язнення український політв’язень, режисер Олег Сенцов 14 листопада отримав у Лондоні міжнародну премію імені Сергія Магнітського. Відповідні фото Сенцов розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нагороду Сенцову присудили ще в листопаді минулого року, але режисер не міг її отримати особисто, бо був за ґратами. Тоді також лауреатами премії стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи – Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна.

Премія імені Сергія Магнітського присуджується з 2015 року за журналістські розслідування та боротьбу за права людини.