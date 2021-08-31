Кримськотатарський ресурсний центр: в окупованому Криму налічується 230 політв’язнів

Кримськотатарський ресурсний центр оновив дані щодо кількості політичних в’язнів в окупованому Росією Криму.

«На сьогоднішній день, згідно з даними КРЦ, кількість політв’язнів та переслідуваних окупаційною владою становить 230 осіб, 162 з них – представники кримськотатарського народу», – мовиться у повідомленні.

Правозахисники всіх переслідуваних на окупованому півострові розділили на 5 категорій:

Засуджені, які відбувають покарання в колонії (63 людини, з них 40 – кримські татари);

мають обмеження або випробувальний термін (34 людини, з них 19 – кримські татари);

перебувають у СІЗО (52 людини, з яких 45 – кримські татари);

звільнені (49 осіб, 32 з них – кримські татари);

переслідуються (32 людини, з яких 26 – кримські татари).

У КРЦ також порахували жертв насильницьких зникнень на півострові. За даними організації таких налічується 21 особа, 15 з них – представники кримськотатарського народу. Дана категорія поділяється на тих, хто оголошений у розшук (дев’ять осіб, усі – кримські татари) і тих, хто не оголошений у розшук (12 осіб, шестеро – кримські татари).

За даними організації КримSOS, з 2014 року було зафіксовано 44 насильницьких зникнення в Криму, 19 людей вдалося знайти живими, трьох згодом знайшли в місцях несвободи, одного екстрадували, шістьох знайшли мертвими. Про долю 15 люедй досі нічого невідомо.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю кримським ЗМІ повідомляв, що у Кремлі «гальмують» процес звільнення українських політв’язнів, в тому числі кримчан, з російського ув’язнення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова також відзначала, що переговори з обміну утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент практично заморожені через позицію російської влади.

Адвокат Микола Полозов повідомляв проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що адвокати та родичі ув’язнених у Росії та окупованому Криму громадян України не бачать прогресу у їхньому звільненні. За інформацією Полозова, зараз понад 130 громадян України утримують у Росії або Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.