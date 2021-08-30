В ООН закликали Росію до пошуку жертв насильницьких зникнень у Криму й на сході України

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень нагадала Росії про такі зникнення в окупованому Криму і на сході України.

Місія закликала Росію як державу-окупанта в Криму притягти винних у цьому до відповідальності і покласти край практиці насильницьких зникнень, а також досягти поступу у встановленні місць перебування всіх безвісти зниклих на сході України, починаючи з 2014 року, і надати відшкодування родинам зниклих.

За словами місії, з початку окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя 2014 року вона задокументувала 43 випадки насильницьких зникнень у Криму: 39 чоловіків і 4 жінки стали жертвами викрадень, зазнавали тортур і неналежного поводження з метою змусити їх обмовити себе й інших, а також на знак помсти за їхню політичну позицію. З них досі не відома доля 11 чоловіків.

Також сотні чоловіків і жінок стали жертвами насильницьких зникнень у перебігу збройного конфлікту на сході України, і доля багатьох із них досі не відома, мовиться в заяві.

Також і посольство Сполучених Штатів Америки нагадало Росії про її дії в Криму з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

«У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми згадуємо щонайменше 43 осіб, які зникли безвісти від початку окупації Криму російськими військами у 2014 році. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні», – мовиться в заяві посольства.

Раніше 30 серпня в Міністерстві закордонних справ України навели дещо інші цифри. Там повідомили, що від початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму, і доля 15 з них досі залишається невідомою.

Повідомляється, що Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, а також позбавлення волі і викрадення людей. «У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків», – вказали в МЗС.

Крім того, в МЗС із посиланням на офіс омбудсмена повідомили, що зниклими безвісти на окупованих територіях Донецької і Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців і резервістів.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що Україна вимагає від Росії «виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність».

30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.