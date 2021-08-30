У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень США нагадали Росії про її дії в Криму

Посольство Сполучених Штатів Америки нагадало Росії про її дії в Криму з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

«У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми згадуємо щонайменше 43 осіб, які зникли безвісти від початку окупації Криму російськими військами у 2014 році. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні», – мовиться в заяві посольства.

Раніше 30 серпня в Міністерстві закордонних справ України навели інформацію, що від початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму, і доля 15 з них досі залишається невідомою.

Повідомляється, що Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, а також позбавлення волі і викрадення людей. «У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків», – вказали в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що Україна вимагає від Росії «виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність».

30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.