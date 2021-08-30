МЗС: жертвами насильницьких зникнень у Криму стали 44 людини, зниклими безвісти в ОРДЛО – 258 

У Міністерстві закордонних справ України з посиланням на офіс омбудсмена повідомили, що зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Крім того, за наявною інформацією, від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму.

«Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов. Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

«У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків», – вказують в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство заявляє, що Україна вимагає від Росії 2виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність».

«Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками Кримської платформи, аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги, тиск на РФ посилювався задля попередження подібних злочинів та проведення ефективного розслідування у всіх випадках насильницьких зникнень», – цитує МЗС першу заступницю міністра Еміне Джапарову.

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.