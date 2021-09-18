Митрополит ПЦУ Климент відвідав заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

Митрополит Сімферопольський та Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент (Кущ), який є захисником заарештованого в окупованому Росією українському Криму журналіста, фрілансера Української служби Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) В’ячеслава Єсипенка, відвідав свого підзахисного в підконтрольному Росії Сімферопольському СІЗО №1. Про це, як йдеться на сайті Релігійно-інформаційної служби України, він повідомив ІА «Голос Криму».

Як повідомив владика Климент, стан здоров’я Єсипенка задовільний.

«Владика Климент підтримав Владислава молитвою і духовною настановою. У свою чергу Владислав Єсипенко висловив подяку всім тим, хто його знає, підтримує і бореться за його визволення. Владислав передає вітання Олегу Сенцову, вітаючи його із завершенням робити над фільмом «Носоріг» і достойною презентацією цього фільму на Міжнародному Венеціанському кінофестивалі. Він побажав йому успіху в роботі над новим фільмом «Каїн», – йдеться в повідомленні.

«Дякую тобі, Олеже, за ту велику роботу, яку ти проводиш, щоб якомога швидше наші політв’язні змогли повернутися додому», – передав подяку через митрополита для Олега Сенцова Владислав.

Владика Климент також попросив всіх, кому небайдужа доля ув’язнених, приєднатися до молитви. «Візьмемо цей тягар на плечі наші і облегшимо їхні страждання», – зазначив митрополит ПЦУ.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Наступне засідання по суті у справі Владислава Єсипенка відбудеться 21 вересня. Попереднє було 13 вересня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».