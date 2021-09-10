Фільм «Носоріг» Олега Сенцова показали на кінофестивалі у Венеції

ВЕНЕЦІЯ – Кримінальний світ української провінції на залишках радянської імперії 1990-х років відтворив у фільмі «Носоріг» кінорежисер Олег Сенцов. Світова прем’єра відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кіновестивалі у конкурсній програмі «Горизонти». Картина в копродукції України, Польщі та Німеччини стала його другою повнометражною роботою після «Гамера» (2012). Новою картиною Сенцов сподівається повернути до себе увагу як до майстра кіно, а не лише як до громадського активіста, колишнього в’язня Кремля.

Це не є фільм, зосереджений на криміналі, убивствах і стрілянині. Це історія людини, яка прожила важкий період і тепер несе в собі внутрішній тягар, з яким прагне звести рахунки. Так автор «Носорога» говорить про свою кримінальну драму. Сенцов, як і в дебютній кінороботі «Гамер» про юнака-запеклого гравця у комп’ютерні ігри, повертається до центрового зображення людини у певних життєвих обставинах.

Цього разу у фокусі режисера – молодий бандюга, який був у дитинстві шибеником, стрімко рухається ієрархією злочинного угруповання. Він стає кривавим «Носорогом» – авторитетом серед братанів-рекетирів. Будь-яку проблему в юності молодик вирішував кулаками, а з віком пішли в хід бейсбольні біти і гаряча зброя. Таке гангстерське життя неминуче призводить до втрати сімейних звязків та негараздів в особистому житті.

І чим більшими стають ці втрати, тим частіше бандит Вован (актор Сергій Філімонов) відчуває, що він таки не володіє світом, що світ довкола нього розвалюється і він втрачає найрідніше та найдорожче.

Чоловіка починають розпинати моральні страждання: що я накоїв і заради чого це все було? Він ніби ззовні дивиться на себе. Відкручує життя навспак як кіноплівку й усвідомлює, в якого монстра перетворився у 32 роки. Час спокути наближається. Чи встигне герой фільму ним скористатися?

Завдання деромантизації 90-х

Криваві сцени насильства й брутальних сексуальних оргій не відштовхують глядача від провідної лінії сюжету – еволюції головного персонажа. Деякі уривки групових розборок між злочинними кланами можуть нагадати кадри з американського фільму Мартіна Скорcезе «Славні хлопці» (Goodfellas) (1990). Втім, це буде лише поверхова аналогія.

Олег Сенцов чітко і яскраво представив розвиток свого, як він каже, антигероя в реаліях саме української промислової провінції після розпаду Радянського Союзу. Кінематографічна картина пострадянської минувшини відтворена до деталей, починаючи від побуту, одягу і завершуючи мовою фільму, де лунає українська, російська і суржик з лайкою.

Покоління народжених у 1970–80-х миттєво згадає часи своєї юності у джинсах «варьонках» з ніг до голови, коли витанцьовували на дискотеках під перші хіти україномовної попси. Зображення подій, що розгортаються у фільмі, геть позбавлені ностальгії за минулим. Власне, мета режисера і полягала у деромантизації періоду, який ще нині у когось викликає захоплення.

Непрофесійний актор Сергій Філімонов приваблює не лише відповідністю фізичних даних для ролі, але й акторськими здібностями. До вибору виконавця головної ролі режисер підходив надзвичайно обережно, проводивши численні кастинги і репетиції. Як зауважив у коментарі для Радіо Свобода генеральний продюсер кінопроєкту Денис Іванов, «Носоріг» – перший фільм автора і кінорежисера Олега Сенцова, зроблений повноцінно. Йдеться і про відповідне його фінансуванням від різних державних інституцій.

Сюжетна лінія кінострічки заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Роботу над картиною почали 2012 року і перервали 2014-му через арешт Олега Сенцова російськими спецслужбами в окупованому Криму. Зйомки відновили через 5 років, коли в 2019 році режисера звільнили.

Найбільш вдалий у «Горизонтах»?

Як зауважив Сенцов у розмові з Радіо Свобода, він сподівається, що цим фільмом поверне до себе увагу як до режисера кіно, адже нині він більше відомий як громадський політичний активіст, котрий був викрадений і ув’язнений в Росії за надуманим обвинуваченням у тероризмі в Криму.

На фестивалі після допрем’єрного показу для акредитованих фахівців викладач-славіст і кінокритик Массімо Трія сказав, що отримав позитивні враження від перегляду «Носорога».

Олег Сенцов має великий талант розповідати історію через кіно. Розповідати також минуле України

«Третій фільм мені підтвердив, що Олег Сенцов має великий талант розповідати історію через кіно. Розповідати також минуле України і спонукає на роздуми про культуру, традиції вашої країни. Та найбільше я переконався, що він досконалий молодий автор кіно. Мені сподобалися раніше його «Гамер» або «Номери» (автор п’єси Олег Сенцов, режисер Ахтем Сеїтаблаєв)», – зазначив Трія для Радіо Свобода.

Інший частий відвідувач венеційської Мостри Вінченцо Ріцці у секції «Горизонти» передивився більшість картин, і «Носорога» вважає найбільш вдалою роботою.

Навіть трагічність теми приваблює. Особливо цiкавим мені видалася підсумкова частина

«Картина мені сподобалася, вона захоплює і триває у відповідному ритмі. Навіть трагічність теми приваблює. Особливо цiкавим мені видалася підсумкова частина, яка стосується помсти долі стосовно людини, котра здійснила багато злочинних дій у житті. Цей сенс зведення рахунків із трагічним кримінальним минулим надзвичайно вдалий. Я так зрозумів, що головний герой прагне покаятися, бо він відчуває тягар всього того бридкого, що накоїв», – ділиться враженнями колишній викладач і кіноман Вінченцо Ріцці.

У картині використана типова структура rise and fall, вона збагачена персональними автентичними моментами

Італійський режисер Джованні Дота назвав фільм чудовим, жорстоким і дуже болісним.

Він уточнив: «У картині використана типова структура rise and fall (підйом і падіння), вона збагачена персональними автентичними моментами. Найвдалішою частиною вважаю, певно, перші 10 хвилин фільму, де поєднана місцевість разом із протагоністом, країною та її історією».