Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висування на премію Американської кіноакадемії, повідомили у Держкіно.

Цього року в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів.

До переліку потрапили:

«Відблиск» , режисер Валентин Васянович;

, режисер Валентин Васянович; «Стоп –Земля» /Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);

/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна); «Носоріг» /Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина); «Погані дороги» /Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);

/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна); «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).

Засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня.

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.