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Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору

Засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня

Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висування на премію Американської кіноакадемії, повідомили у Держкіно.

Цього року в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів.

До переліку потрапили:

  • «Відблиск», режисер Валентин Васянович;
  • «Стоп –Земля»/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);
  • «Носоріг»/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);
  • «Погані дороги»/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);
  • «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).

Засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня.

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

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