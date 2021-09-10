Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висування на премію Американської кіноакадемії, повідомили у Держкіно.
Цього року в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів.
До переліку потрапили:
- «Відблиск», режисер Валентин Васянович;
- «Стоп –Земля»/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);
- «Носоріг»/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);
- «Погані дороги»/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);
- «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).
Засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня.
94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.
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