У Держкіно повідомили про старт відбору фільмів на премію «Оскар»

Оскарівський комітет України розпочав прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію «Оскар», повідомило Держагенство з питань кіно.

Згідно з повідомленням, приймання заявок триватиме до 8 вересня. Доти Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду.

Фільм-номінант має бути повнометражний (ігровий, документальний або анімаційний фільм), не менше 40 хвилин, знятий поза межами США. Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська. Фільм має бути випущеий у прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року. З повним переліком вимог можна ознайомитися тут.

24 вересня Оскарівський комітет України оголосить результати конкурсу.

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.