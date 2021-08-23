Омбудсмен України засудила рішення окупаційної влади Криму щодо настоятеля ПЦУ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення підконтрольного Росії суду в Криму щодо настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України, архімандрита Даміана.

«Засуджую рішення так званого «Білогірського районного суду», спрямоване на залякування парафіян Православної церкви України в тимчасово окупованому Криму. Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії», – написала Денісова у фейсбуці.

За її даними, нині в Криму із 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5.

«Зменшилася й кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації РФ. Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанти, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян», – вказала Денісова.

Раніше сьогодні стало відомо, що підконтрольний Росії Білогірський районний суд в окупованому Криму оштрафував архімандрита Даміана на 15 тисяч рублів за «незаконну місіонерську діяльність».

Архімандрит Даміан повідомив, що не згоден з висунутим йому «правопорушенням».

Представник Крайової Ради Українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун повідомляв, що російські силовики зірвали богослужіння в храмі ПЦУ на півострові. Після цього архімандрита Даміана, настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району, викликали в суд.