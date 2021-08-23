Суд в окупованому Криму оштрафував настоятеля ПЦУ – адвокат

Підконтрольний Росії Білогірський районний суд в окупованому Криму оштрафував настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України, архімандрита Даміана на 15 тисяч рублів. Про це повідомив адвокат Сергій Заєць.

За його інформацією, священика оштрафували за статтею 5.26 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (незаконна місіонерська діяльність).

«Судове рішення буде оскаржене, однак якщо воно залишиться чинним, то це буде означати непряму заборону на богослужіння в храмі ПЦУ в селі Балки Білогірського району. Точніше, що кожна спроба богослужіння може коштувати до 50 тисяч рублів», – повідомив адвокат.

Архімандрита Даміана викликали в суд через буцімто «незаконну місіонерську діяльність». Настоятель храму повідомив, що не згоден з висунутим йому правопорушенням.

Представник Крайової Ради Українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун повідомляв, що російські силовики зірвали богослужіння в храмі ПЦУ на півострові. Після цього архімандрита Даміана, настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району, викликали в суд.

Омбудсман України Людмила Денисова відреагувала на зрив богослужіння, засудивши дії російських силовиків щодо представників Кримської єпархії ПЦУ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя 10 серпня повідомила про відкриття кримінального провадження проти російських силовиків за зрив служби в храмі.

Російські силові відомства, як і підконтрольна Кремлю влада окупованого Криму, не коментують цю ситуацію.