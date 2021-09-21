Чи дійсно китайська компанія Сяомі заблокувала акаунти своїх користувачів на окупованому півострові? Які останні новини з суду у справі фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, арештованого в Криму – все це у нашому огляді.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
Крим за тиждень: Xiaomi, крадіжка у Ялті, Дзержинський та справа Єсипенка
Чи дійсно китайська компанія Сяомі заблокувала акаунти своїх користувачів на окупованому півострові? Які останні новини з суду у справі фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, арештованого в Криму – все це у нашому огляді.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Випуски
-
09:00, 20 вересня 2021
Росіянин Франчетті: захоплював Крим та їздив на Донбас | Крим.Реалії
-
10:00, 19 вересня 2021
Вибори в Росії: «Герої Криму на звалищі історії» | Крим.Реалії
-
12:00, 18 вересня 2021
Росія втомилась від «Єдиної Росії», а Крим? | Крим.Реалії
-
08:00, 13 вересня 2021
«Удар по українцях у Криму» | Крим.Реалії
-
10:00, 12 вересня 2021
Що залишиться після Росії в Криму? | Крим.Реалії
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ