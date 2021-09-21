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Крим за тиждень: Xiaomi, крадіжка у Ялті, Дзержинський та справа Єсипенка

Крим за тиждень: Xiaomi, крадіжка у Ялті, Дзержинський та справа Єсипенка
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Крим за тиждень: Xiaomi, крадіжка у Ялті, Дзержинський та справа Єсипенка

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Культ особи в Криму! У Сімферополі встановили бюст Феліксу Дзержинському. Чому в Ялті поцупили портрети Аксьонова і Константинова, які висіли на набережній.

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Чи дійсно китайська компанія Сяомі заблокувала акаунти своїх користувачів на окупованому півострові? Які останні новини з суду у справі фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, арештованого в Криму – все це у нашому огляді.

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