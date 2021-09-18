Заарештованому в окупованому Криму Асану Ахтемову висунули нові звинувачення – Полозов

Російські силовики посилили обвинувачення, висунуті арештованому в окупованому Росією українському Криму за підозрою в «скоєнні диверсії на газопроводі» кримчанину Асану Ахтемову. Про це, як інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, 18 вересня повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в фейсбуці.

«До раніше висунутих звинувачень у «скоєнні диверсії» додали «організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб», – йдеться в повідомленні.

За словами Полозова, санкція за цими статтями передбачає від 12 до 20 років і від 10 до 15 років позбавлення волі.

Адвокат Ахтемова Айдер Азаматов в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердив, що до звинувачення додані статті про «диверсію, скоєну організованою групою» (п. «а», частина 2 статті 281 КК Росії) і «незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб» (частина 4 статті 222.1 КК Росії).

«Це посилення і санкція статей вже передбачає щонайменше від 10 років позбавлення волі. Це ФСБ так мстить Асану за відмову від перших свідчень» – заявив адвокат.

Раніше підозрюваний у «диверсії на газопроводі» в Перевальному під Сімферополем заарештований кримчанин Азіз Ахтемов розповів, що стосовно нього співробітники ФСБ застосовували тортури.

Напередодні повідомлялося, що заарештований у Криму за підозрою в «скоєнні диверсії на газопроводі» Асан Ахтемов повідомив, що його почали катувати струмом відразу після затримання.

Російські силовики публічно не коментують заяву адвокатів фігурантів «справи про диверсію». Крим.Реалії надіслали інформаційний запит у ФСБ щодо застосування тортур із боку співробітників служби щодо заарештованих кримськотатарських активістів.

4 вересня українські правозахисні організації закликали учасників «Кримської платформи» опублікувати спільну заяву від імені урядів, що засуджує нові російські обшуки та арешти в Криму, а також запровадити персональні санкції проти осіб, причетних до обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Сім учасників «Кримської платформи» засудили нові обшуки, затримання та арешти в Криму. Серед них – США, Туреччина, Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія і ЄС. Про це Крим.Реалії повідомила заступник постійного представника президента України в АР Крим, представник Офісу «Кримської платформи» Дар'я Свиридова.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна співпрацюватиме з партнерами з «Кримської платформи» для звільнення затриманих кримських татар. Він зазначив, що Україна проводить консультації з іншими країнами.