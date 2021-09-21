Сімферополь: на суді у справі Єсипенка допитали двох свідків обвинувачення

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді 21 вересня відбулося судове засідання у справі Владислава Єсипенка, фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На засіданні допитали двох свідків з боку обвинувачення – оперативного співробітника ФСБ і одного з понятих, присутніх під час обстеження приміщення, де жив в Криму Владислав Єсипенко, розповів адвокат Дмитро Дінзе у коментарі кореспонденту Крим.Реалії.

«Співробітник ФСБ, який фактично був технічним фахівцем при обстеженні ділянки місцевості, на якому знаходилося дерево, а під ним нібито схованку, з якої Єсипенко забрав вибуховий пристрій. Він досить мало пояснив, як він все це технічно здійснював. Мало зафіксовано в протоколі, я спробував з’ясувати якісь обставини, пов’язані з тим, як приїхали до місця обстеження, що говорили Єсипенку, як він самостійно прийшов на місце. Оперативний співробітник згадав не всі деталі, не зміг розповісти, як це все відбувалося ». Співробітник ФСБ пояснив, що перебував весь час на передньому сидінні автомобіля і здійснював фотографування місцевості, безпосередньо з самим Владиславом працював його колега. Після цього він здав фотоапарат», – розповів Дінзе.

За інформацією адвоката, під час допиту одного з понятих, він пояснив, що був присутній під час обшуку житла журналіста.

«Розповів, що обстежили три кімнати. У кожну з них заходили окремо. Що вилучили мобільні телефони і металошукач, які не перевіряли на будь-яку працездатність», – повідомив Дінзе.

Наступне судове засідання призначене на 28 вересня. Запланований допит оперативного співробітника, який безпосередньо керував обстеженням ділянки місцевості, де, за версією слідства, Єсипенко нібито знайшов гранату.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».