Високопосадовцям США передали лист заарештованого в Криму журналіста Владислава Єсипенка

У посольстві України в США відбулася дискусія про ситуацію в анексованому Росією Криму, під час якої дружина заарештованого в Сімферополі фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка Катерина зачитала звернення чоловіка до американських високопосадовців. Про це повідомляє офіційна фейсбук-сторінка українського посольства.

Згідно з інформацією, в дискусії брали участь українські правозахисники, а також представник Радіо Свобода у Вашингтоні Мартінс Званерс.

«Як зазначили учасники дискусії, тимчасово окупований Крим сьогодні став «сірою зоною», де системно порушуються права людини. Українські представники привернули увагу на тему кричущого порушення прав людини, політичних в’язнів Кремля, яких сьогодні налічується не менш як 115 осіб, а також до питання мілітаризації тимчасово окупованого Криму, наступу на ідентичність українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

За даними посольства, гості заходу мали можливість поспілкуватися безпосередньо з Катериною Єсипенко.

«Катерина вперше публічно зачитала лист Владислава, який він написав у камері слідчого ізолятора, адресований високопоставленим чиновникам США. До заходу в українському посольстві приєдналися представники іноземних дипломатичних місій у Вашингтоні. Зокрема, з посольства Швеції, Грузії, Естонії та Латвії та інші іноземні дипломати», – додали в посольстві.

Російський суд у Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня. На останньому засіданні суду у «справі Єсипенка» в Сімферополі допитали ще одного свідка обвинувачення.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».