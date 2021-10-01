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Справу Нарімана Джеляла в окупованому Криму розглядають в закритому режимі

Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу

У Сімферополі перед початком засідання підконтрольного Кремлю суду в справі кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (Джелялова) співробітники російської поліції не допустили слухачів на територію суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Крим.Реаліії Сьогодні розглядається апеляція на арешт активіста.

«Ми прийшли і нам повідомили, що треба піти за паркан на підставі федерального закону про поліцію», – розповіла Феміє Сейдаметова, яка прийшла на судове засідання.

Співробітники поліції при цьому затримали активістку Лейлу Яшлавську, яка, за попередньою інформацією, зараз перебуває в Київському райвідділі поліції Сімферополя.

Пізніше пристав на суді оголосив, що засідання буде проходити в закритому режимі.

Раніше адвокат активіста Микола Полозов повідомляв, що Нарімана Джелялова тримають в спецблоці – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія як із зовнішнім світом, так і з іншими ув’язненими.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

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