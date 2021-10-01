Суд у Сімферополі залишив активіста Джеляла під арештом  до 3 листопада

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму на засіданні 1 жовтня розглянув апеляцію захисту кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова), скоротивши на один день термін його перебування в слідчому ізоляторі. Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада. Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.

Він також висловив думку, що судові засідання за подібними справами повинні відбуватися у відкритому режимі. Натомість він звернув увагу на те, що засідання закрите, а під судом стоять автозаки та Росгвардія, «не дати людям зібратися і висловити свою підтримку Наріману Джелялову».

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«Це в мініатюрі те, що робить російська влада з кримськотатарським народом: намагається змусити мовчати, задушити залякати кийками і багаторічними термінами. Що стосується рішення суду, суд змінив рішення Київського районного суду (Сімферополя – ред.), але абсолютно знущально знизивши на один день термін утримання під вартою. Звісно ж, це рішення є абсолютно незаконним. І це рішення апеляційної інстанції ми будемо оскаржувати в касації», – сказав Полозов.

У Сімферополі перед початком судового засідання по апеляції на арешт Джеляла 1 жовтня співробітники російської поліції не допускали слухачів на територію суду і переписували їх паспортні дані. Співробітники поліції при цьому затримали активістку Лейлю Яшлавську, яка також прийшла на суд і, за попередньою інформацією, зараз перебуває в Київському районному відділі поліції Сімферополя.

Пізніше пристав на суді оголосив, що засідання буде проходити в закритому режимі.

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3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.