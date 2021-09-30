Батька заарештованого в окупованому Криму Азіза Ахтемова оштрафували

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Сімферополя оштрафував батька арештованого в Криму кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова на 8 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень). Таке рішення виніс російський суддя Віктор Крапка, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його інформацією, суд визнав Ескендера Ахтемова винним у порушенні режиму підвищеної готовності через участь у масовому заході.

Сам Ескендер Ахтемов пояснив, що прийшов до будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю свого сина, який раніше був затриманий.

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 24 вересня відмовили в задоволенні апеляційної скарги на арешт Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова.