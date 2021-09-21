Адвокат готує заяву про УДЗ засудженого в окупованому Криму українського військового

Адвокат Іслям Веліляєв готує заяву про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) українського військовослужбовця Євгена Добринського, засудженого в окупованому Росією Криму за «незаконний перетин кордону» і «контрабанду наркотиків». Про це адвокат повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підійшов термін умовно-дострокового звільнення. І готується до розгляду апеляційна скарга (на вирок, – ред.)», – розповів Веліляєв.

За інформацією адвоката, Добринський перебуває у слідчому ізоляторі (СІЗО) Сімферополя.

«Його возять у Джанкой на ознайомлення з матеріалами справи, з протоколом судового засідання. Перебуває у Сімферополі, з ним все нормально», – зазначив юрист.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про викрадення Добринського наприкінці травня минулого року біля Чонгара.

Пізніше про його затримання заявила російська ФСБ. Проти українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, що, ймовірно, є наркотиком».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ.

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в окупованому Криму 21 квітня засудив українського військовослужбовця Євгена Добринського до 3 років 6 місяців позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині кордону» і «контрабанді наркотиків». Добрийнський себе винним не визнав.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила рішення підконтрольного окупаційній владі суду, наголосивши, що кримінальна справа є сфабрикованою.