Місія США в ОБСЄ закликала негайно звільнити Нарімана Джеляла та братів Ахтемових

Керівник відділу глобальної політики і безпеки Місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Ендрю Шепард під час виступу на засіданні постійної ради у Відні закликав звільнити затриманих російськими силовиками кримськотатарських активістів Нарімана Джеляла і братів Ахтемових. Про це повідомляє сайт Місії США при ОБСЄ.

Як заявляють у місії, окупаційна влада продовжує карати громадян України, які відмовляються від отримання російських паспортів на півострові. Зокрема, штрафи отримали кілька кримськотатарських активістів під час протестів проти арешту заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла минулого тижня.

«Ми продовжуємо стежити за справою Джеляла і інших обвинувачених і закликаємо до їх негайного звільнення. Ми стурбовані тим, що звинувачення проти ще одного обвинуваченого у справі Джеляла, Асана Ахтемова, стали більш суворими після того, як він відмовився від свідчень, даних під примусом. Повідомляється, що в перші дні затримання на початку цього місяця Ахтемов піддався жорстоким тортурам з боку ФСБ», – йдеться в заяві Місії США.

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Представництво Сполучених Штатів також звернуло увагу на посилення обвинувачення Джелялу, після якого йому загрожує до 20 років ув’язнення. Шепард зазначив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Як сторона, яка підписала спільну декларацію «Кримської платформи», ми підтверджуємо те, що Крим є частиною України. Ми приєднуємося до наших європейських і інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії через східну Україну залишаться чинними доти, доки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов’язання. Санкції через Крим залишаться чинними», – йдеться в заяві.

Раніше Місія США в ОБСЄ виступила із заявою, в якій вказала на продовження мілітаризації Росією анексованого Криму, а також на блокування вільного судноплавства в Чорному і Азовському морях.

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3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.