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«Сприяв окупації Криму»: затриманому на «Каланчаку» «самооборонівцю» з Криму загрожує до 8 років в’язниці

Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою направили до суду

Затриманий на КПВВ «Каланчак» учасник так званої «самооборони» в окупованому Криму співпрацював з російськими правоохоронними органами, зокрема, брав участь у проведенні незаконних процесуальних дій під час обшуків і затримань українських громадян на півострові. Про це повідомили у прокуратурі АРК та Севастополя.

У відомстві зазначили, що затриманому повідомлено про підозру за статтею про «участь в непередбачених законом збройних формуваннях». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

«Встановлено, що підозрюваний, мешканець м. Сімферополя, на початку лютого 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування «Самооборона Криму». У подальшому, спільно з іншими «самооборонівцями» здійснював патрулювання вулиць м. Сімферополь та брав участь у затриманні проукраїнськи налаштованих мешканців півострова. Також залучався до охорони будівель Державної прикордонної служби України та Головного управління Служби Безпеки України в АР Крим, які були незаконно захоплені російськими військовими», – мовиться у повідомленні.

За даними відомства, «самооборонівець» за таку діяльність отримав в Криму низку нагород від російської влади.

Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою направили до суду.

Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа і захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про жителя Сімферополя Степана Війтенка.

За даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній «Опендатабот», у 2003 році Війтенко заснував у Сімферополі приватне підприємство «Продуктпромсервіс». Воно займалося оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Публічних коментарів Війтенка або його адвоката немає.

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