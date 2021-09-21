Екссудді з Криму, який переслідував прихильників Джемілєва, загрожує до 15 років в’язниці – прокуратура

Прокуратура АРК та Севастополя направила до суду кримінальне провадження щодо колишнього українського судді з Білогірського району Криму за звинуваченням у державній зраді, повідомляє пресслужба відомства.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У прокуратурі вказали, що обвинувачений після російської окупації Криму зрадив присязі на вірність народу України і перейшов на службу до судових органів Росії.

«Перебуваючи на посаді, обвинувачений незаконно притягнув до адміністративної відповідальності трьох кримськотатарських активістів та призначив покарання у вигляді штрафу від 5 до 10 тисяч рублів. Окрім цього, «суддя», незаконно керуючись законодавством РФ, притягнув одного з активістів до кримінальної відповідальності, засудивши до 1 року позбавлення волі», – мовиться у повідомленні відомства.

У прокуратурі стверджують, що зазначені кримчани «брали участь у подіях 3 травня 2014 року, коли кримськотатарські активісти перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та ін., виступаючи проти окупації Криму та незаконної заборони в’їзду на півострів Голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву».

Прокуратура не називає імені та прізвища обвинуваченого. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа і захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що це Вахтанг Чубабрія. Крим.Реалії звернулися за коментарем до обвинуваченого, однак не отримали відповіді – телефони його нинішнього місця роботи в Криму мовчать.

У 2010 році Чубабрія, будучи головою Білогірського районної суду АР Крим, був нагороджений званням «Заслужений юрист Автономної Республіки Крим».

Після анексії Криму Чубабрія працював у підконтрольному Росії Білогірському районному суді Криму, однак зараз він не входить до складу суду. На сайті так званого «уряду» окупованого Криму зазначено, що наразі момент Вахтанг Чубабрія є начальником управління правового забезпечення «Державного комітету з державної реєстрації та кадастру».

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.