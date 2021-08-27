Окупований Крим: обвинувачення у «справі Джемілєва» не надало захисту речові докази, засідання суду перенесли

В окупованому Росією Криму міський суд Армянська на засіданні у справі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва 27 серпня мав розглянути речові докази, зібрані звинуваченням, проте їх не представили суду. Про це заявив адвокат Джемілєва Микола Полозов, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За словами адвоката, з цієї причини засідання перенесли на 15 вересня.

«Раніше за клопотанням сторони захисту, яке суд задовольнив, ми повинні були сьогодні досліджувати речові докази, які додаються до матеріалів кримінальної справи, а саме: самозарядний карабін Симонова, чотири патрони до нього і одна гільза. Раніше суд направив запит в МВС по республіці Крим, де предмети повинні зберігатися, за рішенням Краснодарського крайового суду, проте в ході судового засідання з’сувалося, що МВС по республіці Крим виявилося не готовим і не надало суду не тільки речові докази, а й відповідь на запит про місцезнаходження цих речових доказів», – заявив адвокат.

Також Полозов зазначив, що сторона захисту передала суду номер телефону ексглави російського МВС Криму Сергія Абісова, якому суд неодноразово направляв повістки, однак той їх не отримував, і тому, за словами адвоката, суд не може застосувати до Абісову заходи щодо примусового приводу на засідання.

Адвокат додав, що, незважаючи на те, що засідання суду є відкритим, суд не дозволив вести фото-і відеозйомку представнику одного з російських ЗМІ, що «є порушенням принципу гласності».

На засіданні 5 серпня суд у «справі Джемілєва» заявив про намір повторно направити повістку колишньому російському міністру внутрішніх справ окупованого Криму Сергію Абісову для допиту в якості свідка.

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.