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Український прапор єдності запустили в напрямку Криму (відео)

Український прапор єдності запустили в напрямку Криму (відео)
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Український прапор єдності запустили в напрямку Криму (відео)

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У суботу, 28 серпня, в Херсонській області відбувся запуск у напрямку Криму українського прапора єдності розміром 20 на 6 метрів. Акція присвячена 30-річчю Незалежності України, а також на підтримку «Кримської платформи».

Прапор готували до запуску в околицях села Стрілецьке. За інформацією кореспондента, прапор – це зшиті воєдино прапор України та прапор кримськотатарського народу. Його пошила волонтер з Краматорська Оксана Муравльова. На День Незалежності 24 серпня прапор пронесли на марші захисників України в Києві, всі охочі могли написати на ньому побажання кримчанам.

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