Прапор готували до запуску в околицях села Стрілецьке. За інформацією кореспондента, прапор – це зшиті воєдино прапор України та прапор кримськотатарського народу. Його пошила волонтер з Краматорська Оксана Муравльова. На День Незалежності 24 серпня прапор пронесли на марші захисників України в Києві, всі охочі могли написати на ньому побажання кримчанам.