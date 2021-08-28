Жити заново. Історії кримчан, які втекли з Криму (відео)
Жити заново. Історії кримчан, які втекли з Криму. До Дня Незалежності України ми віднайшли кримчан, чиї історії вражають і точно вас не залишать байдужими. Олександр і Вікторія Гуляєви, Артем Сохань, Михайло Джамаль та Ельміра Катакі – поділилися з Крим.Реалії своїми історіями життя. Про що мріяли? Які будували плани? Як 2014 рік розділив життя навпіл. Що кримчанам дала незалежність і як воно – жити по-новому без Криму? Про це і не тільки дивіться у спеціальному проєкті від Крим.Реалії.
Випуски
-
08:00, 23 серпня 2021
Зеленський почав повертати Крим? | Крим.Реалії
-
10:00, 22 серпня 2021
Український Крим – «Росія нервує» | Крим.Реалії
-
15:00, 21 серпня 2021
«Північний потік-2» робить ЄС ще більш залежним від російського газу
-
12:00, 21 серпня 2021
Коли деокупують Крим? | Крим.Реалії
-
11:00, 21 серпня 2021
«Кримська платформа» поверне Україні контроль над Кримом? Пояснюємо
-
10:00, 19 серпня 2021
Тільки в Україні Крим буде щасливим – Володимир Зеленський
FACEBOOK КОМЕНТАРІ