Жити заново. Історії кримчан, які втекли з Криму. До Дня Незалежності України ми віднайшли кримчан, чиї історії вражають і точно вас не залишать байдужими. Олександр і Вікторія Гуляєви, Артем Сохань, Михайло Джамаль та Ельміра Катакі – поділилися з Крим.Реалії своїми історіями життя. Про що мріяли? Які будували плани? Як 2014 рік розділив життя навпіл. Що кримчанам дала незалежність і як воно – жити по-новому без Криму? Про це і не тільки дивіться у спеціальному проєкті від Крим.Реалії.