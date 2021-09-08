Російські силовики затримали в окупованому Криму свідка захисту у «справі Джемілєва»

У селищі Молодіжне під окупованим Сімферополем російські силовики після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Ельдара Менсеїтова, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферопольському районі. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За їхніми даними, обшук у Менсеїтова відбувся увечері 7 вересня. Відтоді ні він, ні члени його сім’ї не виходять на зв’язок.

Цю інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії також підтвердив адвокат Микола Полозов, який повідомив, що Менсеїтов проходить як свідок у справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого судять в окупованому Криму заочно.

«Він був свідком у справі Ахтема Чийгоза (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу – ред.), він був свідком захисту у справі Мустафи Джемілєва. Але подробиць я не знаю, де він був затриманий і де він зараз», – зазначив Полозов.

Російські силовики публічно не коментують інформацію «Кримської солідарності». Крим.Реалії намагаються дізнатися подробиці події.

Менсеїтов свідчив у «справі Джемілєва» 18 червня.

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.