ФСБ посилила звинувачення Наріману Джелялу – адвокат

ФСБ Росії в окупованому Криму посилила звинувачення кримськотатарському активісту та політику, заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу у справі про нібито пошкодження газопроводу під Сімферополем. Про це повідомив адвокат Джеляла Микола Полозов.

Тепер, за його словами, Джелялу інкримінують вчинення диверсії в складі організованої групи, а також незаконне придбання або зберігання вибухових речовин. За цими звинуваченнями йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Спочатку його звинувачували у сприянні у скоєнні диверсії, однак потім перекваліфікували статтю на повноцінну участь в ній.

Адвокати Джеляла на вимогу ФСБ дали підписку про нерозголошення ходу слідства. При цьому сам обвинувачений принципово відмовляється давати свідчення у кримінальній справі.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня російське агентство ТАСС з посиланням на ФСБ Росії повідомило, що затримані «за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення». За цими даними, на «відео допиту двох з них, поширеного ФСБ, чоловіки докладно розповіли, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в селі Перевальне».

При цьому в ФСБ Росії стверджують, що «диверсія була організована Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України».

Головне управління розвідки Міноборони України розглядає звинувачення ФСБ Росії як «цілеспрямовану провокацію».

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.