Крим: голові ЦВК Курултаю призначили максимальний штраф

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 16 вересня визнав винним голову ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, активіста Заїра Смедлю в «порушенні обмежень режиму підвищеної готовності» і призначив йому максимальне покарання – 30 тисяч рублів штрафу. Активіст був серед затриманих кримських татар 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії в Криму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, суддя відмовився викликати в суд свідків у цій адміністративній справі, а також співробітника поліції, який склав адмінпротокол. Рішення базується на даних з протоколу та письмових свідченнях двох свідків, які повідомили, що бачили групу осіб, «люди були без масок, поводились агресивно, частина з них намагалися проникнути в будівлю ФСБ».

Сам Заїр Смедля повідомив після засідання, що його не затримували – він побачив, що російські силовики садять людей в автобус і він «добровільно пройшов туди, щоб надати їм підтримку».

Напередодні в суді Сімферополя відклали розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо Смедлі.

Заїр Смедля був затриманий разом з іншими активістами біля будівлі управління ФСБ Росії в Сімферополі 4 вересня, коли російські силовики провели обшуки і затримання кримськотатарських активістів. Пізніше російська поліція вручила йому застереження.

Російська поліція склала 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії кримських татар.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень.